Путин стал персоной года по версии "Медиалогии"
Президент России стал персоной 2016 года по версии "Медиалогии". Рейтинг был составлен
на основании упоминаемости в российских СМИ.
Количество упоминаний Владимира Путина оказалось равно почти двум миллионам. Далее в рейтинге расположились премьер-министр Дмитрий Медведев, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава МИД Сергей Лавров и мэр Москвы Сергей Собянин.
В первую десятку рейтинга вошли губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, вице-премьер России по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики Виталий Мутко, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, глава Чечни Рамзан Кадыров и экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев.
Всего в рейтинг включили 40 персон. Исследование проводили в период с января по декабрь текущего года.
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