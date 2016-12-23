Путин стал персоной года по версии "Медиалогии"

Президент России стал персоной 2016 года по версии "Медиалогии". Рейтинг был составлен на основании упоминаемости в российских СМИ.



Количество упоминаний Владимира Путина оказалось равно почти двум миллионам. Далее в рейтинге расположились премьер-министр Дмитрий Медведев, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава МИД Сергей Лавров и мэр Москвы Сергей Собянин.



В первую десятку рейтинга вошли губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, вице-премьер России по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики Виталий Мутко, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, глава Чечни Рамзан Кадыров и экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев.



Всего в рейтинг включили 40 персон. Исследование проводили в период с января по декабрь текущего года.