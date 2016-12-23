В Кафедральном соборе Калининграда в новогодние праздники выступит солистка Большого театра

В Кафедральном соборе Калининграда в преддверии Нового года и в новогодние каникулы пройдут праздничные концерты. В зале собора выступят местные и приглашённые звёзды, в том числе артистка Большого театра.

Так, на 30 декабря запланировано лазерное шоу "Магия искусства". Посетители смогут услышать произведения известных композиторов.

31 декабря состоится российская премьера танцевальной сюиты немецкого композитора Андреаса Вильшера "За шесть часов до полуночи". 1 января пройдёт дневной органный концерт лауреата международного конкурса Марии Гаврилюк.

2 января в зале Кафедрального собора выступит Аркадий Фельдман с программой "Классика. Джаз. Кино". Любители музыки смогут насладиться 40-й симфонией Моцарта и сюитой из фильма "Звездные войны".

3 января запланирован концерт пианиста Алексея Шмитова. Он исполнит произведения Баха, Видора, Гильмана, Дюпре, а также музыку собственного сочинения.

Одним из главных культурных событий предстоящих каникул станет концерт "Вечное чудо оперетты". В нём примут участие солисты Московского государственного академического театра оперетты Василиса Николаева и Владислав Кирюхин. Также на сцену выйдет заслуженная артистка России, солистка Большого театра Марина Шутова.

7 января состоится Рождественский концерт. Его даст мужской хор храма Святого Андрея Первозванного и Калининградский областной оркестр русских народных инструментов.