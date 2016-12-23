В Калининграде "ЛУКОЙЛ" уличили в незаконном сбросе сточных вод в ручей Гагаринский и реку Гурьевка

В Калининграде прокуратура выявила серьёзные нарушения в работе компании "ЛУКОЙЛ-Северо-Запад нефтепродукт". Выяснилось, что предприятие незаконно сбрасывает в реки сточные воды.

Речь, в частности, идёт о ручье Гагаринский и реке Гурьевка. Разрешения на сброс вод у компании нет.

Более того, содержание загрязняющих веществ в сточных вод значительно превышает предельно допустимые нормативы. Это приводит к ухудшению качества воды.

В связи с этим в отношении юрлица, а также должностного лица организации возбуждены административные дела.