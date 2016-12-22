Калининградская мобильная стоматология победила во всероссийском конкурсе детских товаров и услуг
Фото пресс-службы правительства Калининградской области
Мобильный комплекс калининградской областной детской стоматологии стал победителем Всероссийского конкурса "Лучшее — детям". Об этом сообщили в правительстве.
Калининградская область была представлена на конкурсе впервые. Главный врач поликлиники на Буткова, главный внештатный детский стоматолог региона Ирина Корбут рассказала, что конкурс проводился по направлениям спорта, социальной политики, здравоохранения и образования.
В сфере здравоохранения участие в нём принимали 90 организаций со всей страны. Это и поликлиники, и перинатальные центры, и реабилитационные учреждения. Мобильное подразделение калининградской поликлиники было отмечено медалью и особым знаком качества. Всего для таких наград выбрали 30 лучших услуг и товаров для детей.
Мобильный стоматологический комплекс для областной детской стоматологии был приобретён в 2014 году по поручению губернатора. За это время в нём оказали помощь 7,5 тысячи ребят.
В текущем году комплекс работал в Пионерском, Гвардейске, Озёрске, Ладушкине, посёлке Янтарном, а также Нестеровском, Балтийском, Полесском районах и Гурьевске.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.