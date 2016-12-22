Житель Анталии сфотографирует калининградцев в обмен на корм для бездомных животных

Гражданин Турции объявил в Калининграде акцию: он проводит фотосессии, а в качестве оплаты берёт корм для бездомных животных.



Как рассказал Клопс.Ru сам Угур (так зовут фотографа), он приехал из Анталии в Россию на месяц, чтобы провести здесь отпуск. Он любит кошек и собак, а гуляя по Калининграду, заметил много безнадзорных зверей на улицах.



"Времени у меня много, — объяснил Угур. — И я хочу помочь животным".



Он готов делать снимки горожан на площади Победы, возле ёлки, а взамен — взять корм для котов и собак. Угур рассказал, что познакомился здесь с местным фотографом и через него связался с приютом для бездомных животных, куда готов передавать оплату за фотосессию.



Те, кто хочет принять участие в акции, могут связаться с Угуром по телефону +79632910583.