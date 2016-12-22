Депутат горсовета назвал Калининградтеплосеть и Водоканал неэффективными

Депутат горсовета Игорь Плешков назвал работающие в Калининграде два муниципальных предприятия "Калининградтеплосеть" и "Водоканал" самыми неэффективными хозяйствующими субъектами. Такое заявление депутат высказал во время круглого стола в облдуме, который был посвящён вопросам тарифов ЖКХ и общественного транспорта.



"Они до бесконечности могут поднимать тарифы, ведь к ним безальтернативно придут, они не занимаются своими бизнес-процессами, потому что знают, что к ним идут бабушки после получения пенсии и заплатят за их не всегда качественную услугу", — отметил депутат городского совета Калининграда.



Согласно данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области, в этом году в регионе увеличилось количество жалоб потребителей по вопросам оказания услуг ЖКХ, бытового обслуживания.



Тем временем премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что рост жилищно-коммунальных тарифов в следующем году не обгонит инфляцию (прогноз по инфляции на 2017 год — 4%).