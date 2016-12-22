В Москве умер внук Сталина
80-летний внук Иосифа Сталина Евгений Джугашвили умер в Москве. Об этом сообщает РИА "Новости",
ссылаясь на информацию справочной службы скорой помощи.
Официальная причина смерти Евгения Джугашвили пока неизвестна.
Евгений Джугашвили родился в 1936 году в Урюпинске в семье старшего сына Сталина Якова. Умерший — полковник в отставке, кандидат исторических наук, кандидат военных наук, профессор. Имел гражданство Грузии и России, проживал в Москве и Тбилиси. Возглавлял Новую коммунистическую партию Грузии.
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