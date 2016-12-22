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Главная Новости Общество

15-летнему калининградцу требуется 3,6 млн рублей на лечение рака крови

15:31
  1976 0
  • Влад Шевелёв
Влад Шевелёв
15-летнему Владу Шевелёву собирают средства на лечение рака крови, диагноз "миелобластный лейкоз" мальчику поставили в ноябре 2016 года. 
 
"В первые дни после этой новости я не могла поверить — ведь за все 15 лет он болел разве что простудой, как все дети, ветрянкой и тому подобными детскими болезнями", — говорит мама Влада Полина Шевелёва. 
 
У Влада подрастают две младшие сестрёнки — восьми и трёх лет. Для них старший брат всегда был авторитетом. До болезни мальчик очень любил играть с ними и гулять. Они верят, что брат поправится.
 
 
Многодетная мать рассказывает, что началось всё с того, что на протяжении многих дней у сына держалась температура. "Испугавшись, что это похоже на пневмонию, мы сдали общий анализ крови в одном из медцентров Калининграда, результаты анализа показали высокий уровень бластов в крови. В тот же вечер Влад был госпитализирован".
 
Тогда врачи и озвучили диагноз. "В беседе врач объяснил мне, что может потребоваться трансплантация костного мозга. А её проводят только в федеральных центрах Москвы или Питера. Мы стали обзванивать федеральные клиники. В телефонном разговоре с центром им. Димы Рогачёва в Москве мне объяснили, что, для того чтобы нас приняли в их центре, у нас должны быть собраны определённые документы: заключения врачей, анализы крови, результаты пункции и прочее. Только после этого они рассмотрят вопрос о нашей госпитализации. Примерно то же на мою просьбу принять ребёнка на лечение мне ответили в Питере. На тот момент Влад был уже в тяжёлом состоянии. У него чуть ли не ежедневно шли сильные носовые кровотечения, у нас не было времени на долгие раздумья и подготовки. Лечение надо было начинать незамедлительно. Посоветовавшись с врачом ОДКБ, мы приняли решение лететь в Белоруссию", — рассказывает мама мальчика.
 
Подростка приняли в Республиканском научно-практическом центре детской онкологии, гематологии и иммунологии. На следующий день после прилёта у Влада открылось сильное носовое кровотечение. 
 
"Врачи в Боровлянах очень быстро взялись за лечение моего ребёнка. В центре Владу провели много различных процедур: от забора крови на анализы, переливания крови и тромбоцитов, двух биопсий до химиотерапии. Впереди ещё долгие месяцы лечения. Счёт, который выставил центр, составляет 60 000 долларов. Собственными средствами — семьи, близких и знакомых людей — мы смогли оплатить лишь малую часть, а именно обследование Влада. Остальных денег в нашей семье нет", — говорит женщина.
 
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