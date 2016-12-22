Без отравлений и похмелья: в Роскачестве рассказали, как выбрать продукты к праздничному столу

Роскачество подготовило рекомендации потребителям о выборе качественных продуктов к новогоднему столу.

Шампанское

Исследование шампанского показало, что на рынке, помимо натурального качественного вина, присутствует и "газировка", искусственно насыщенная углекислым газом. Для выбора высококачественного игристого эксперты советуют искать маркировку "игристое вино", а не "винный напиток" или "газированный напиток, "шампанское искристое". Такие обозначения, как правило, говорят о том, что напиток произведён не по старейшей признанной технологии, а с помощью разбавления ингредиентов и внесения углекислого газа. При выборе российских вин стоит ориентироваться на маркировку ГОСТ: это минимальная гарантия качества наших напитков.



"В каждой партии игристого вина 2–3% бутылок по каким-либо причинам обычно доходят до потребителя некачественными. Возможно, отдельную бутылку подморозили, особенно это актуально сейчас, в декабре. Если вы открываете шампанское, а оно пахнет прелыми яблоками, то тут и комментарии излишни. Игристое вино должно иметь аккуратный, чистый, свежий фруктовый тон, без посторонних оттенков", — говорит ведущий винный критик России Денис Руденко.

Икра

Главный совет по выбору рыбной продукции — икры, сельди и слабосолёной красной рыбы: внимательно отнестись к условиям хранения продуктов. Идеальная температура — от -4 до -6 °С — для икры, 0... +2˚С — для пресервов и рыбы. Лучше всего выбирать икру с маркировкой "ГОСТ" на упаковке и изготовленную в местах традиционного лова рыбы семейства лососевых — на Камчатке и Сахалине. На икре, изготовленной по ГОСТу, обязательно должен быть указан вид рыбы семейства лососевых. Хорошая икра, скорее всего, будет произведена в те месяцы, когда рыба семейства лососевых идёт на нерест. Продолжается этот процесс всего несколько месяцев (в зависимости от вида рыбы) — с середины мая по октябрь-декабрь. Горбуша на западном Сахалине в основном идёт нереститься в июне-июле, на восточном Сахалине — в июле-августе, на южных Курилах — в августе-сентябре. Кета начинает нерестовый ход в реки северного Приморья в августе, а массовый заход на нерест начинается во второй половине сентября-октября. В южном Приморье заход в реки и нерест кеты происходит в более поздние сроки. Нерка, как правило, начинает заход в реки в мае, и продолжается он до конца июля. Кижуча на Камчатке разделяют на летнего, осеннего и зимнего. Летний нерестится в сентябре-октябре, осенний — в ноябре-декабре, зимний — в декабре-феврале.



Выбитые цифры на жестяной заводской банке с икрой должны быть выпуклыми, а не вдавленными. Это признак заводского продукта. Осмотрите банку на предмет внешних повреждений: она ни в коем случае не должна быть вздутой. Вздутая банка ("бомбаж") — признак наличия в икре недопустимых видов микробов.



Выбрать действительно высококачественный продукт можно только с помощью веерных исследований Роскачества, ориентируясь на российский Знак качества, который стоит искать на этикетке товара. Список самой качественной икры можно посмотреть здесь.

Салаты

Для покупки идеальной заправки для традиционных новогодних салатов важно внимательно изучить состав майонеза. Если среди ингредиентов выбранного вами продукта нет яиц или хотя бы желтка или яичного порошка, то перед вами не майонез, а майонезный соус. Растительное масло в составе майонеза может быть любым: подсолнечным, кукурузным, оливковым, соевым, горчичным, рыжиковым, рапсовым. Главное — оно должно быть рафинированным и дезодорированным. Кстати, использование не подсолнечного, а других масел не делает майонез хуже, всё равно их вкус предварительно обезличивают. Жирность определяется процентным содержанием в майонезе растительного масла. Массовая доля жира в высококалорийном продукте — 55% и более, в среднекалорийном — 40—55%, в низкокалорийном — менее 40%. Любимчик покупателей — провансаль — имеет жирность 67%. Если вы соблюдаете диету и вас привлекла надпись на упаковке майонеза "низкокалорийный", не стоит думать, что это диетический продукт. Хотя в нём меньше растительного масла и калорий, зато может быть больше других "неаппетитных" добавок — различных подсластителей, стабилизаторов, эмульгаторов.



Если майонез начал расслаиваться, то срок годности продукта, вероятнее всего, истёк. Второй вариант — продавцом были нарушены условия хранения (или производителем — технология приготовления). И в первом, и во втором случае, конечно же, правильное действие — отправление майонеза в мусорное ведро.



Обычно срок хранения майонеза не превышает 30 дней при температуре от 0 до 10 °С. Майонез, в составе которого присутствуют только натуральные консерванты — соль и уксус или лимонный сок, — может храниться не более двух недель. Если же срок годности превышает шесть месяцев, значит, в составе были использованы искусственные антиоксиданты, антиокислители и консерванты. После вскрытия упаковки майонез необходимо хранить в холодильнике, в соответствии с указаниями на этикетке.



В Роскачестве советуют при выборе продуктов к новогоднему столу обращать внимание, есть ли на упаковке российский Знак качества (его стоит искать на этикетке товара).