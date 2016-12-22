Мэрия Калининграда дополнила перечень улиц, закрепляемых за конкретными школами (список)

Администрация Калининграда внесла изменения в перечень территорий, за которыми закреплены городские школы. Как сообщили в пресс-службе мэрии, к общеобразовательным заведениям прикрепили дополнительно по 1-2 улицы.
Список улиц и школ:
— гимназия № 1 — ул. Коммунальная (№№ 36—38);
— СОШ № 6 с УИОП — ул. Интернациональная (№№ 66—74);
— СОШ № 8 — ул. Онежская;
— СОШ № 13 — проезд Крымский, ул. Таврическая;
— СОШ № 19 — ул. Усадебная;
— гимназия № 22 — ул. имени Героя Советского Союза А. Дорофеева, Ген. Павлова (№№ 22—40);
— СОШ № 26 — бульв. Борисовский, ул. Пограничная;
— СОШ № 30 — пер. Рассветный, ул. Горчакова, Маршала Жукова;
— СОШ № 36 — ул. Ялтинская (№№ 65а, б);
— СОШ № 45 — ул. Интернациональная (№№ 46—64);
— СОШ № 46 с УИОП — ул. Интернациональная (№ 5);
— МАОУ СОШ № 50 — ул. Самарская;
— СОШ № 56 — ул. У. Громовой (№ 68 и далее).
Исключены из перечня территорий городского округа, за которыми закреплены:
— СОШ № 4 — ул. Коммунальная (№№ 36—38);
— СОШ № 6 с УИОП — ул. Интернациональная (№№ 9—25);
— СОШ № 12 — ул. Ген. Павлова (№№ 22—40);
— СОШ № 56 — ул. Интернациональная (№ 52 и далее).
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.