Калининградцев приглашают пробежать 2017 метров 1 января
Фото с сайта 2017meters.iloverunning.ru/
Всех калининградцев приглашают принять участие в "Забеге обещаний", который состоится 1 января. Информация об этом размещена на сайте его организаторов, международной школы бега "I Love Running".
Забег пройдёт в 43 городах и пяти странах мира. По задумке, он должен стать стать альтернативой "стандартного" проведения 1-го января. В этот день отмечается Международный день обещаний, поэтому каждый участник должен пообещать что-то, написать это на своей форме и в доказательство своих намерений пробежать 2017 метров.
Старт запланирован в 12.00 на Верхнем озере. Финиш – у Белого моста. Обязательным атрибутом участника должна быть красная шапочка Санты и хорошее настроение. Зарегистрироваться для участия в забеге можно на сайте
акции.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.