Калининградцев приглашают пробежать 2017 метров 1 января

Всех калининградцев приглашают принять участие в "Забеге обещаний", который состоится 1 января. Информация об этом размещена на сайте его организаторов, международной школы бега "I Love Running".

Забег пройдёт в 43 городах и пяти странах мира. По задумке, он должен стать стать альтернативой "стандартного" проведения 1-го января. В этот день отмечается Международный день обещаний, поэтому каждый участник должен пообещать что-то, написать это на своей форме и в доказательство своих намерений пробежать 2017 метров.