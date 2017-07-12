За первые дни работы Центра женского здоровья у пяти калининградок заподозрили рак

За первые полтора дня работы Центра женского здоровья обследовали 250 калининградок. Об этом в ходе брифинга в среду, 12 июля, рассказал врио регионального министра здравоохранения Александр Кравченко.

"Уже выявили два заболевания с высоким подозрением на злокачественные процессы в молочной железе, три злокачественных заболевания среди органов женской половой системы, три предраковых. Также мы выявили много доброкачественных образований, которые подлежат наблюдению — их необходимо лечить соответствующим образом", — сообщил Кравченко.