Не выдержал call-центр: в минздраве рассказали об ажиотаже, который возник в первые дни работы Центра женского здоровья

В региональном минздраве рассказали о высоком интересе калининградцев к открывшемуся Центру женского здоровья. Об этом на брифинге в среду, 12 июля, рассказал врио министра Александр Кравченко.
"Это учреждение было долгожданным. Это доказывает и ситуация, возникшая с записью: у нас сегодня обвалилась телефонная линия. У нас перестал работать call-центр. Это связано с тем, что одновременно проходило не менее 30 звонков. Два часа понадобилось на перезапуск", — пояснил врио министра.
В связи с возрастающей нагрузкой 12 июля предусмотрен ещё один технологический перерыв в работе call-центра — с 15:00 до 15:30. "Будут ещё больше расширяться возможности этой связи. У нас работает уже сейчас не два, а семь операторов. Сегодня у нас записано более семисот женщин. Очередь до 15 августа. Центр работает до 20:00. Больше не представляется сегодня возможным", — рассказал Кравченко. — Служба очень востребованная. Люди заботятся о своем здоровье. Будем обсуждать тиражирование этого объекта".
Кравченко выразил уверенность, что в ближайшее время ситуация с очередями в Центре выровняется. За полтора дня работы центра поступило более тысячи заявок.
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