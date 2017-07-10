Алиханов не исключил технических накладок в работе открывшегося Центра женского здоровья

Врио губернатора Антон Алиханов не исключил технических накладок в работе открывшегося 10 июля Центра женского здоровья на ул. Иванникова. Такое заявление глава региона сделал во время открытия медучреждения.

"Если и будут технические накладки, я их не исключаю, они возможны. Мне сегодня министр здравоохранения показал работающий сайт, довольно понятный, доступный. Через него можно записаться, минуя промежуточные звенья. В центре также организовали call-центр. Врачи, работающие в регистратуре, у них наушники, и они также принимают звонки", — рассказал врио губернатора.

По словам Алиханова, Центр женского здоровья позволит пройти обследование в одном месте. "Здесь новое оборудование, новые врачи, здесь укомплектован штат. Женщина приходит сюда, тратит один день, но сразу исключает все виды женского рака", — отметил глава региона.