+25 °C
днем
+8 °C
ночью
10 июля 2017 г. 19:40
58 228 пользователей
за 24 часа на сайте
60.23 -0.13
Курс ММВБ на 10 июля 2017, 19:00
68.66 -0.19
Курс ММВБ на 10 июля 2017, 19:00
16.25 +0.04
Курс ЦБ на 11 июля 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Общество

Алиханов не исключил технических накладок в работе открывшегося Центра женского здоровья

15:02
  1358 1
Александр Подгорчук / Клопс.Ru
Врио губернатора Антон Алиханов не исключил технических накладок в работе открывшегося 10 июля Центра женского здоровья на ул. Иванникова. Такое заявление глава региона сделал во время открытия медучреждения.
 
"Если и будут технические накладки, я их не исключаю, они возможны. Мне сегодня министр здравоохранения показал работающий сайт, довольно понятный, доступный. Через него можно записаться, минуя промежуточные звенья. В центре также организовали call-центр. Врачи, работающие в регистратуре, у них наушники, и они также принимают звонки", — рассказал врио губернатора.
 
По словам Алиханова, Центр женского здоровья позволит пройти обследование в одном месте. "Здесь новое оборудование, новые врачи, здесь укомплектован штат. Женщина приходит сюда, тратит один день, но сразу исключает все виды женского рака", — отметил глава региона. 
 
Записаться на бесплатный приём можно через сайт.  В конце марта 2017 года врио регионального министра здравоохранения Александр Кравченко заявил, что Центр женского здоровья, который появится на базе онкодиспансера на ул. Иванникова в Калининграде, сможет принимать до 1 000 пациенток в месяц. 
 
 

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops
1 комментарий Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar
ДинараНавицкая
Навицкая Динара #
16:56
почему запись только на утро?
Ответить Цитировать

Главные темы дня

ОСАГО, перевозка детей, регистрация авто: что изменилось для водителей с 10 июля
18:06
  2232 0
ОСАГО, перевозка детей, регистрация авто: что изменилось для водителей с 10 июля
В Мечниково на матрасе в море унесло двоих отдыхавших, одному понадобилась помощь
Фото горячей новости
14:13
  3291 0
В Центре занятости Калининградской области назвали самую высокую зарплату, предложенную соискателям
Фото горячей новости
14:07
  4231 0
На острове Канта пройдёт праздник шоколада
Фото горячей новости
13:49
  11518 0 Афиша
Калининградцы в очередной раз нашли ошибку на новом остановочном павильоне (фото)
Фото горячей новости
13:03
  6139 6

Лента новостей

Картинка
РЖД планирует построить новые склады и рефрижераторы для калининградского бизнеса
18:58
  162 0
Картинка
ГИБДД: на ул. Борзова Mazda сбила велосипедиста
18:39
  531 1
Картинка
Пенсионерка выдавила лобовое стекло сумками: стали известны подробности ДТП на ул. Горького
18:12
  1705 0
Картинка
Украина вводит предварительную регистрацию для россиян, желающих посетить страну
17:59
  605 1

Авторские колонки

Фото автора
Алексей Елаев
член областной избирательной комиссии
Не было никогда и вот опять: как в сентябре будут выбирать губернатора
  4493 0
Фото автора
Анастасия Кондратьева
главный редактор Клопс.Ru
Если у тебя нет сердца и совести — не ходи просто в медики, а?
  9007 4
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

Мы в социальных сетях
Vk Ok Fb Instagram Telegram Viber Twitter
*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333
Политика ООО "Клопс" в отношении обработки персональных данных


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo