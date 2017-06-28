В поликлинике на ул. Генделя рассказали, как борются с очередями

В поликлинике городской больницы №3 на улице Генделя стали вдвое быстрее обслуживать пациентов. Об этом представители поликлиники рассказали руководителю областного министерства здравоохранения Александру Кравченко, отмечая начало второго этапа реализации пилотного проекта по созданию "бережливых поликлиник".



Специалисты поликлиники рассказали об управленческих решениях, которые позволили сократить время пребывания пациента в поликлинике и кабинете врача — в частности, участкового терапевта — больше чем в два раза. Среди них — передача обязанности выписки талонов на лабораторные исследования и ЭКГ из регистратуры и ранее отдельно выделенного для этих целей кабинета непосредственно в кабинет врача, упорядочение выдачи больничных листов, сокращение времени выписки направлений на консультацию к областным специалистам, количества посещений врачей во время диспансеризации.



Во вновь созданном call-центре Александр Кравченко обратил внимание главврача на необходимость упорядочения работы службы и подключение большего числа телефонных линий:



"Надо организовать все так, чтобы call-центр соответствовал своему назначению, чтобы на линии у нас не был потерян ни один дозвонившийся пациент. Кроме того, обязательно должен быть организован анализ возможных пропущенных звонков". Также глава минздрава указал на обязательное использование персоналом телефонной гарнитуры для расширения его функциональности и сокращения времени обработки звонка и фиксации обращения в компьютере.