Руководитель регионального минздрава пообещал разобраться с долгим ожиданием результатов маммографии
Руководитель областного министерства здравоохранения Александр Кравченко пообещал разобраться с проблемой долгого ожидания результатов рентгеновской маммографии. Об этом чиновник заявил на встрече с редакторами муниципальных газет, сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.
По словам Кравченко, в ближайшее время нужно сделать так, чтобы пациенты не ждали результатов рентгеновской маммографии две недели, как это происходит, например, в Знаменске Гвардейского городского округа.
Напомним, в Калининграде на ул. Иванникова со дня на день должен открыться Центр женского здоровья. Там будет работать современный цифровой маммограф
, аналогов которому в Калининградской области нет. Также в центре будут проводиться исследования на двух аппаратах УЗИ общей стоимостью 5,7 млн рублей. На них жительницы региона смогут обследовать молочные железы, органы брюшной полости и малого таза.
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