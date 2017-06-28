Руководитель регионального минздрава пообещал разобраться с долгим ожиданием результатов маммографии

Руководитель областного министерства здравоохранения Александр Кравченко пообещал разобраться с проблемой долгого ожидания результатов рентгеновской маммографии. Об этом чиновник заявил на встрече с редакторами муниципальных газет, сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.



По словам Кравченко, в ближайшее время нужно сделать так, чтобы пациенты не ждали результатов рентгеновской маммографии две недели, как это происходит, например, в Знаменске Гвардейского городского округа.