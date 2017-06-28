+23 °C
днем
+8 °C
ночью
28 июня 2017 г. 14:22
64 910 пользователей
за 24 часа на сайте
59.62 +0.13
Курс ММВБ на 28 июня 2017, 14:00
67.78 +0.3
Курс ММВБ на 28 июня 2017, 14:00
16.02 -0.3
Курс ЦБ на 29 июня 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Здоровье

Жительница Краснознаменска засудила больницу за поздно диагностированный рак

12:39
  1193 0
Архив Клопс.Ru
Жительница Краснознаменска отсудила у районной больницы 250 тыс. рублей за то, что ей поздно поставили диагноз "рак". Об этом сообщается на сайте прокуратуры Калининградской области.

При рассмотрении дела суд установил, что некачественное оказание медицинской помощи в Краснознаменской центральной районной больнице привело к позднему выявлению у истицы заболевания онкологического характера. В соответствии с позицией прокурора суд взыскал с медицинского учреждения причинённый женщине моральный вред в размере 250 000 рублей. Решение в законную силу пока не вступило.
 
Напомним, в Калининграде планируют открыть филиал НИИ им. Петрова. В самом НИИ сетуют на недостаточный уровень подготовки местных врачей. В прошлом году в стационаре НИИ им. Петрова в Санкт-Петербурге пролечились 169 калининградцев.

"Мы не можем собой подменить онкослужбу региона, мы можем научить по принципу "Делай, как я", — отмечают представители НИИ.

Подпишитесь на получение свежих новостей по теме
«Проблемы онкологической службы в Калининградской области»

e-mail
Вы уже подписанны на эту новость
На указанный адрес отправлено подтверждение. Пройдите по ссылке в нем для завершения подписки.
telegram

Чтобы получать обновления темы через Telegram, подключите бота @klopsrubot и отправьте ему сообщение t606

Вам будут отправляться только уведомления о новых материалах по выбранной теме. Услуга бесплатная, регистрация не требуется

0 комментариев Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar

Новости по теме Проблемы онкологической службы в Калининградской области

Фото новости
Калининградский онкоцентр начнут строить в конце этого года
22.06.1715:24
  2469 0
Фото новости
Уникальный маммограф и дорогие аппараты УЗИ: как выглядит калининградский Центр женского здоровья внутри (фото)
21.06.1709:58
  3716 1
Фото новости
Правительство: калининградский центр женского здоровья готов на 99%
04.05.1711:32
  2181 0

Главные темы дня

"И вывезем в лес по частям": коллекторы пригрозили облить кислотой калининградку из-за долга в 20 тыс. рублей
27 июня 201721:36
  10413 12
"И вывезем в лес по частям": коллекторы пригрозили облить кислотой калининградку из-за долга в 20 тыс. рублей
Власти Калининграда назвали невозможным ремонт дорог ночью
Фото горячей новости
11:30
  1891 12
В Калининграде мужчина сорвался с высоты второго этажа, спускаясь из окна по простыням
Фото горячей новости
11:25
  2709 1
27-летняя калининградка погибла, наглотавшись таблеток
Фото горячей новости
11:04
  5248 1
В Калининграде в среду отключат свет на 27 улицах и светофор в центре города
Фото горячей новости
10:44
  2082 1

Лента новостей

Картинка
На ул. Невского в сторону Приморского кольца образовались пробки из-за ремонта дороги
14:17
  57 0
Картинка
Семнадцатилетний школьник не смог вылететь из Калининграда в Турцию из-за казуса с документами
13:56
  516 0
Картинка
Экс-заместитель главы администрации Пионерского Юрий Копшев пойдёт под суд за получение взятки
13:44
  455 0
Картинка
В июне власти Калининграда разрешили вырубить 800 деревьев
13:21
  359 0

Авторские колонки

Фото автора
Алексей Елаев
член областной избирательной комиссии
Не было никогда и вот опять: как в сентябре будут выбирать губернатора
  688 0
Фото автора
Анастасия Кондратьева
главный редактор Клопс.Ru
Если у тебя нет сердца и совести — не ходи просто в медики, а?
  6143 1
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

Мы в социальных сетях
Vk Ok Fb Instagram Telegram Viber Twitter
*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333
Политика ООО "Клопс" в отношении обработки персональных данных


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo