Жительница Краснознаменска засудила больницу за поздно диагностированный рак

Жительница Краснознаменска отсудила у районной больницы 250 тыс. рублей за то, что ей поздно поставили диагноз "рак". Об этом сообщается на сайте прокуратуры Калининградской области.



При рассмотрении дела суд установил, что некачественное оказание медицинской помощи в Краснознаменской центральной районной больнице привело к позднему выявлению у истицы заболевания онкологического характера. В соответствии с позицией прокурора суд взыскал с медицинского учреждения причинённый женщине моральный вред в размере 250 000 рублей. Решение в законную силу пока не вступило.



"Мы не можем собой подменить онкослужбу региона, мы можем научить по принципу "Делай, как я", — отмечают представители НИИ.