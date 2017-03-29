Главврач НИИ им.Петрова в Петербурге: Мы не можем подменить калининградскую онкослужбу

В прошлом году в стационаре НИИ им. Петрова в Санкт-Петербурге пролечились 169 калининградцев. Об этом заявил главврач института Андрей Карицкий в среду, 29 марта, на пресс-конференции в Калининграде.



Калининградская область находится по этому показателю на третьем месте среди регионов Северо-Запада (к примеру, 249 пациентов приехали из Псковской области).



"Мы не можем собой подменить онкослужбу региона, мы можем научить по принципу "Делай, как я", — пояснил Карицкий. При этом он отметил недостаточный уровень подготовки местных врачей.



"К нам люди приезжают самостоятельно, есть вопросы к маршрутизации больных, она оставляет желать лучшего. Категоричных оценок при этом я давать не готов. Что касается патоморфологического звена — при высоком техническом оснащении говорить о профессиональном уровне рано", — подчеркнул Карицкий.



ФГБУ "Научно-исследовательский институт онкологии имени Н.Н. Петрова" — один из крупнейших специализированных лечебно-диагностических центров России, ведущее научное онкологическое учреждение Северо-Западного федерального округа. Штат института составляет более 1000 сотрудников, из них 117 кандидатов наук, 51 доктор наук, 22 профессора, 2 члена-корреспондента РАН, 1 Заслуженный деятель науки Российской Федерации, 3 Заслуженных врача Российской Федерации.