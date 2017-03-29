В Роспотребнадзоре назвали болезни, от которых чаще всего умирают калининградцы

Жители Калининградской области чаще всего умирают от болезней системы кровообращения и злокачественных новообразований (ЗНО). Об этом сообщили в Роспотребнадзоре, исследовав данные смертности 2016 года.



Так, в прошлом году от злокачественных новообразований умерли 1 418 человек. Показатель смертности при этом был на 11,3 % ниже прошлого года.



В 2016 году первое место по числу зарегистрированных случаев заболеваний ЗНО заняли другие новообразования кожи — 444 случаев, или 14% от всех зарегистрированных новообразований. На втором месте оказался рак молочной железы (13,5%), на третьем месте — ЗНО дыхательных путей (трахеи, бронхов, легкого). С шестого на четвёртое место поднялись новообразования прямой кишки, ректосигмоидного соединения и ануса, пятое место разделили ЗНО желудка и ободочной кишки.



У женщин в 2016 году чаще обнаруживали рак, чем у мужчин — 56,3% против 43,7%. На долю людей в возрасте 55 лет и старше пришлось 78,8% злокачественных новообразований.