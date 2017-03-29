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Главная Новости Здоровье

В Роспотребнадзоре назвали болезни, от которых чаще всего умирают калининградцы

10:40
  2813 0
Фото из архива Клопс.Ru
Жители Калининградской области чаще всего умирают от болезней системы кровообращения и злокачественных новообразований (ЗНО). Об этом сообщили в Роспотребнадзоре, исследовав данные смертности 2016 года.

Так, в прошлом году от злокачественных новообразований умерли 1 418 человек. Показатель смертности при этом был на 11,3 % ниже прошлого года.

В 2016 году первое место по числу зарегистрированных случаев заболеваний ЗНО заняли другие новообразования кожи — 444 случаев, или 14% от всех зарегистрированных новообразований. На втором месте оказался рак молочной железы (13,5%), на третьем месте — ЗНО дыхательных путей (трахеи, бронхов, легкого). С шестого на четвёртое место поднялись новообразования прямой кишки, ректосигмоидного соединения и ануса, пятое место разделили ЗНО желудка и ободочной кишки.

У женщин в 2016 году чаще обнаруживали рак, чем у мужчин — 56,3% против 43,7%. На долю людей в возрасте 55 лет и старше пришлось 78,8% злокачественных новообразований.
 
Накануне в Областной клинической больнице Калининградской области пообещали, что лабораторные исследования на патологии теперь будут проводиться в установленный срок. Во время осмотра нового корпуса патологоанатомического отделения Антон Алиханов поинтересовался, успевают ли медики провести все исследования анализов в положенные сроки, отметив, что, по его сведениям, у лаборатории имеются ещё не полученные результаты анализов за 2016 год. 

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