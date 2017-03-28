В калининградской облбольнице пообещали быстрее делать анализы онкобольным

В Областной клинической больнице Калининградской области лабораторные исследования на патологии теперь будут проводиться в установленный срок. Об этом в понедельник, 27 марта, главе региона доложил заведующий патологоанатомическим отделением ОКБ Владимир Ермаков.



Во время осмотра нового корпуса патологоанатомического отделения Антон Алиханов поинтересовался, успевают ли медики провести все исследования анализов в положенные сроки, отметив, что, по его сведениям, у лаборатории имеются ещё не полученные результаты анализов за 2016 год.



"Последние две недели, и даже субботу и воскресенье, мы подтягивали эти "хвосты". Сейчас уже соблюдаем нормативы и этот год не будем выходить за рамки дорожной карты. Естественно, это очень тяжело", — сообщил Ермаков, напомнив про дефицит кадров.



По словам заведующего отделением, раньше ждать результатов исследования пациентам приходилось по несколько месяцев. Тогда как сейчас время готовности в зависимости от материала составляет от 3–4 дней до 14 дней.



В скором времени укладываться в срок будет ещё проще — штат отделения, на сегодняшний день состоящий из семи врачей-специалистов и восьми лаборантов, пополнят ещё два приезжих медика — из Казахстана и Луганска.