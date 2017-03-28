Патологоанатомы калининградской областной больницы консультируются с профессорами из Кембриджа

Медики из патологоанатомического отделения Калининградской областной клинической больницы консультируются с профессорами из Кембриджа. Об этом сообщила патологоанатом Ольга Решетникова врио губернатора Антону Алиханову во время его визита в новый корпус отделения в понедельник, 27 марта.



Медик показала главе региона учебную аудиторию, оснащённую самым современным оборудованием. Класс подготовили для постдипломного образования врачей — для занятий студентов шестого курса и врачей-ординаторов, которые, к примеру, готовятся стать онкологами. Также класс используется в качестве площадки для проведения медицинских консилиумов.



"Во всех патологоанатомических отделениях мира, где мне приходилось работать, есть такая комната, в которой хотя бы раз в неделю собираются врачи и обсуждают самые сложные случаи в диагностике, — пояснила Решетникова. — Иногда очень сложно поставить диагноз. Мы фотографируем, обсуждаем… Поскольку я ещё являюсь академиком международной академии патологии, то любому моему коллеге в National Academy of Pathology я могу отправить по интернету материалы и сразу же в "прямом режиме" консультировать. Например, я уже связывалась с главным патологоанатомом Арабских Эмиратов, профессорами из Кембриджа или из Испании. Мы с ними постоянно контактируем и общаемся", — поведала медик.



Решетникова рассказала, что у неё есть идея создать на базе облбольницы и БФУ им. Канта научный центр по изучению патологий.



"Вообще, хотелось бы сюда пригласить (и я уже начала переговоры) профессоров из Кембриджа, где я тоже работала", — добавила профессор.



Отметим, что новым корпусом для патологоанатомического отделения ОКБ обзавелась в 2016 году. На строительство здания (в рамках ФЦП) было потрачено 248 миллионов рублей, причем 60% — траты на приобретение оборудования.