Глава регионального минздрава: Проблем стало меньше

Временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко на совещании с главными внештатными специалистами ведомства отметил наметившееся улучшение ситуации в здравоохранении региона. Об этом сообщается на сайте регионального минздрава.



"Мы переформатировали работу минздрава, и наша сегодняшняя задача, поставленная главой региона Антоном Алихановым, — сделать её более открытой и понятной для наших граждан. Проблем сразу стало поменьше, — заявил руководитель министерства. — Многие вопросы отрабатываются максимально оперативно. И наша задача при обращении граждан — чтобы проблема была решена и в дальнейшем не допущено её возможного повторения в случае с другими пациентами".



На совещании чиновник отметил эффективность работы главных внештатных специалистов в трансфузиологии, клинической фармакологии, наркологии, онкологии, терапии, пульмонологии, экстренной сосудистой хирургии и многих других и призвал их коллег чётко выстраивать взаимодействие по своей профильной службе, вычленять наиболее острые вопросы для принятия необходимых решений и вырабатывать пути для их оптимального решения.



Со своей стороны глава минздрава пообещал всестороннюю поддержку всем конструктивным начинаниям по каждой службе. В частности, Александр Кравченко выразил готовность оказать помощь в организации обучения и повышения квалификации персонала на постоянной основе, в том числе под руководством главных внештатных специалистов федерального уровня и на базе ведущих российских медицинских центров. Так, по его словам, активно в процесс обучения включились онкологи региона. Помимо еженедельных видеоконференций с Московским научно-исследовательским онкологическим институтом им. П.А. Герцена, представители онкологической службы со всей области регулярно принимают участие в научно-практических и методических семинарах, организуемых такими известными медцентрами, как Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт им. Н.Н. Петрова, Казанская государственная медицинская академия.