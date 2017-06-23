Стало известно, где в этом году появятся новые центры общей врачебной практики

В этом году центры ОВП (общей врачебной практики) появятся в Новом Голубево, Новом Лесном и гурьевском жилом массиве "Новая Резиденция". Об этом рассказал главный врач Гурьевской центральной районной больницы Владимир Сузриков, сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.



Сообщается, что с начала года в округе уже открыты офис врача общей практики в пос. Рыбное и ФАП с врачебным участком в пос. Матросово. Второй этап реализации проекта предполагает реконструкцию и дооснащение существующих ФАПов. Помимо этого, планируется построить 430 кв. м жилья для медперсонала.