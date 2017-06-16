Алиханов поручил разработать программу поддержки калининградских медиков

Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов поручил минздраву разработать программу поддержки медработников в области. Об этом глава региона сообщил во время поздравления в преддверии Дня медицинского работника.



По словам Алиханова, чтобы обеспечить область медицинскими кадрами, проводится системный комплекс мероприятий. В частности, в ближайшее время появится специальная комплексная кадровая программа, разработанная министерством по его поручению, в которой детально прописаны ключевые меры социального сопровождения всех медицинских работников области, в том числе адресного. Документ включает в себя постдипломное образование на базе федеральных институтов и решение таких социально значимых вопросов, как заработная плата и предоставление жилья.