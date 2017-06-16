Алиханов поручил разработать программу поддержки калининградских медиков
Антон Алиханов
Фото: сайт министерства здравоохранения Калининградской области
Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов поручил минздраву разработать программу поддержки медработников в области. Об этом глава региона сообщил во время поздравления в преддверии Дня медицинского работника.
По словам Алиханова, чтобы обеспечить область медицинскими кадрами, проводится системный комплекс мероприятий. В частности, в ближайшее время появится специальная комплексная кадровая программа, разработанная министерством по его поручению, в которой детально прописаны ключевые меры социального сопровождения всех медицинских работников области, в том числе адресного. Документ включает в себя постдипломное образование на базе федеральных институтов и решение таких социально значимых вопросов, как заработная плата и предоставление жилья.
Ранее сообщалось, что в Калининградской области не хватает 388 врачей и такого же количества медперсонала
. В ближайшее время области нужно хотя бы 100 врачей, чтобы покрыть острый дефицит. За последние две недели из других регионов России приехали уже семь медиков, среди них есть хирург и гастроэнтеролог. Самыми востребованными медиками для области остаются терапевты, педиатры, лор-врачи, онкологи, окулисты, реабилитологи и хирурги.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.