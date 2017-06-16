Калининградка стала одним из лучших доноров России

Жительница Калининграда Татьяна Коновалова стала одним из лучших доноров России в 2017 году. Об этом сообщается на сайте Станции переливания крови Калининградской области.



Конкурс "Лучший донор России — 2017" проводит общероссийская общественная организация "Российская ассоциация трансфузиологов". Победителей выбирают в пяти номинациях. В конкурсе принимали участие более 300 человек. Калининградка сдала больше всех крови и плазмы, победив в одной из номинаций.



"Татьяна Ивановна — особенный донор! Её плазма содержит антитела антирезус. Такая плазма применяется для производства иммуноглобулина антирезус, который используется для предотвращения гемолитической болезни новорожденных и, как правило, предупреждает развитие несовместимости крови мамы и малыша. Трудно даже представить, сколько детских жизней спасла за годы донорства Татьяна Ивановна. За её спиной — 376 донаций, и на достигнутом она не собирается останавливаться", — рассказали на Станции переливания крови.



По словам самой Татьяны, она донор со стажем.



"Я не ожидала, но мне очень приятно, что меня признали лучшей. Свой донорский путь я начала в далёком 1978 году, когда была совсем юной девочкой. Не заметила, как набрала необходимое количество донаций и в 1999 году получила нагрудный знак и звание почётного донора России", — рассказала Татьяна Ивановна.



В следующем году калининградка будет праздновать 40-летний донорский юбилей. Она считает, что сдавать кровь нужно во имя жизни и здоровья людей, а не ради привилегий, но званием почётного донора России гордится.



"На сегодняшний день в Калининградской области активно сдают кровь около 10 000 доноров, из них почётных доноров — более 2 600. Это достойный показатель, — рассказала главный врач Станции переливания крови Нина Кабанчук. — Ежегодно Станция переливания крови Калининградской области выполняет государственное задание по заготовке крови и её компонентов и имеет все необходимые условия, чтобы обеспечить лечебную сеть нашего города бесценным биологическим материалом, без которого не проходит ни одна сложнейшая операция. Калининград богат лучшими донорами России, мы горды тем, что наши доноры вновь признаны лучшими, а иначе и быть не может".