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Главная Новости Здоровье

В Минздраве назвали безопасные нормы потребления алкоголя для мужчин и женщин

14:45
  3992 3
Архив Клопс.Ru
В российском Минздраве рассчитали безопасные нормы потребления алкоголя для мужчин и женщин. Об этом сообщают "Известия".

Расчёты сделали отдельно для водки, коньяка, виски, шампанского, коктейля, пива, сухого и креплёного вина. Для каждого напитка установлена доза, в которой содержится десять граммов этилового спирта.

Так, оказалось, что мужчина без ущерба для здоровья может пить по 1,5 литра пива крепостью 4,5 градуса три дня в неделю, либо одну бутылку креплёного вина в неделю, либо по рюмке водки дважды в день.

Женщине за день можно выпивать два бокала сухого вина объёмом 100 миллилитров и крепостью 13 градусов, либо бокал шампанского, либо одну рюмку водки в день.

Превышение этих норм грозит проблемами со здоровьем. Правда, по словам врачей, указанные дозы примерны.

"Невозможно выявить допустимые и недопустимые уровни потребления алкоголя. Подобные рекомендации или расчёты рисков для здоровья могут делаться для каждого конкретного человека с учётом его массы тела, состояния систем организма, ферментативного аппарата, который расщепляет алкоголь, эти моменты обговариваются в документах ВОЗ", — отметил директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков.

Кроме того, некоторым гражданам России вообще лучше воздержаться от алкоголя.

"Северным народам нельзя употреблять, так как у них нет ферментов, способных расщеплять спиртное. Алкоголикам также запрещается употребление подобных напитков", — добавил Зыков.

По мнению руководителя Центра разработки национальной алкогольной политики Павла Шапкина, людям надо научиться контролировать потребление спиртного, не отказываясь от него совсем, так как рекомендуемые дозы способствуют выделению "гормона счастья и удовольствия" (дофамина).

"Понятно, что никто не садится за стол, чтобы в перспективе оказаться под ним, но если человеку хорошо, то с чего вдруг он остановится, поэтому стоит говорить о том, что начать употреблять спиртное — это уже риск", — сказал Павел Шапкин.
 
Напомним, по данным Минздрава, Росстата и Роспотребнадзора, в стране стало меньше пьющих. В Роспотребнадзоре заявили о снижении количества случаев постановки диагноза “алкоголизм”.

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3 комментария Правила комментирования

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Alibaba
Alibaba #
15:08
мужчина без ущерба для здоровья может пить ...по рюмке водки дважды в день.
рюмка примерно 30гр.*2=60гр. в сутки. * 365 дней=22 ЛИТРА ВОДКИ  в год  без ущерба для здоровья.!!
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МПА
МПА #
15:22
А можно подкопить и жахнуть за один раз)))))))))))))
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Vasiy
Vasiy #
18:20
Вреда здоровью не принесет,а польза то какая!? Совсем с ума сошли вы еще наркотики посчитайте каму сколько можно! Животные! Лучше мативировали людей заняться спортом,прогулками на свежем воздухе и в добавок аргемты в пользу здоровья!!! Я в акуе .
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