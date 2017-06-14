Диетологи: Съеденный дважды в неделю жареный картофель вдвое повышает риск внезапной смерти
Диетологи заявили, что регулярное употребление жареного картофеля (в том числе картофельных оладий и картошки-фри) повышает риск внезапной смерти вдвое. Об этом пишет "Российская газета".
Согласно новому исследованию, результаты которого опубликованы в журнале American Journal of Clinical Nutrition, международная группа учёных из США, Италии, Испании и Великобритании в течение восьми лет наблюдала за рационом и состоянием здоровья 4 400 добровольцев в возрасте от 45 до 79 лет. В период работы была зафиксирована смерть 236 пациентов.
Оказалось, что употребление даже двух порций жареной картошки в неделю повышает опасность больше чем вдвое. А у тех, кто ест вареную и печёную картошку, результаты лучше. Также учёные выяснили, что те, кто ест картошку в любой обработке четыре раза в неделю, чаще страдают от повышенного давления.
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