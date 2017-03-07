Шоколад, черника, рис: названы 10 продуктов, которые можно есть на ночь

Медики обнародовали список продуктов, которые можно и даже нужно съесть на ночь, если мучает приступ голода. Об этом сообщает Вести.Ru.

Диетологи уверяют: терпеть голод после 18.00 совсем не обязательно. Можно съесть продукты, которые никак не повлияют на вес и даже положительно скажутся на качестве сна.

Это тёмный шоколад — в нём в отличие от брата-батончика с орехами мало сахара, но много антиоксидантов. Последние улучшают настроение, борются с воспалениями, понижают давление.

Ещё один отличный способ заморить червячка — фисташки. Особенно без соли. Фисташки насыщены биотином, витамином В6, тиамином, содержат фолиевую кислоту — в общем, не орехи, а кладезь полезных веществ.

Ещё один прекрасный вечерний ужин — куриный суп или овощной бульон. Главное, чтобы там не было "тяжёлых" овощей — фасоли, гороха, чечевицы. Они сделают сон беспокойным.

Хорошая ночная пища — тыквенные семечки, они помогут справиться с голодом и хорошо заснуть, поскольку содержат 5% суточной нормы магния — а это лучшее средство для хорошего сна.

В качестве ночного перекуса диетологи советуют молоко с мёдом, которые отлично избавляют от стресса, чернику, которая с парой ложек сливок станет прекрасным десертом, рис — ускоряет процесс производства организмом гормонов триптофана и мелатонина — крайне важных для сна, миндаль, регулярное употребление которого приводит к потере веса.

И что совсем невероятно — если днём так и не удалось поесть, медики рекомендуют сделать ролл с сыром и куриной грудкой. Сыр, как и белое куриное мясо, богат белком, что обеспечит быстрое чувство насыщения.

И последний продукт на ночь — имбирный чай. Организм частенько массирует жажду под голод. Но забивать желудок водой совсем не обязательно. Имбирный чай на ночь — самый лучший вариант. Он не содержит кофеина, вкусен, полезен и приятен.