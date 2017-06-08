В Совфеде подсчитали, сколько россиян довольны системой здравоохранения
Системой здравоохранения и социального обслуживания довольна только треть россиян. Об этом сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, пишет "РИА Новости".
"64% опрошенных положительно оценивают изменения в области физической культуры и спорта. Почти половина удовлетворена ими в молодёжной политике и образовании. Но только треть россиян позитивно оценили процессы в здравоохранении и социальном обслуживании", — заявила Матвиенко.
В 2016 году наибольшую обеспокоенность состоянием сферы здравоохранения
высказывали жители Волгоградской области, Севастополя, Москвы, а также Нижегородской, Пензенской, Воронежской, Калининградской, Курской областей и Республики Марий Эл. Граждан также возмущают волокита и формализм, бездушие и хамство, попрание чести и достоинства, мздоимство и пренебрежительное отношение к человеческим ценностям. На эти проблемы чаще всего россияне жалуются омбудсмену.
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