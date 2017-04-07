Опыт Калининградской области по улучшению работы поликлиник распространят на все регионы страны
Фото пресс-службы правительства Калининградской области
Опыт Калининградской области по улучшению работы поликлиник будет распространён на все регионы страны. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Представители министерства здравоохранения области, а также руководители медицинских организаций — участников пилотного проекта, Территориального фонда обязательного медицинского страхования, страховых медицинских компаний приняли участие в межрегиональном семинаре-совещании, который прошёл в Ярославле.
"Очень хорошо, что нам представилась такая прекрасная возможность принять участие в этом проекте, а затем распространить наш позитивный опыт на другие регионы. Приятно было обсудить многие вопросы с людьми, приехавшими с Дальнего Востока, из Сибири, и, безусловно, с коллегами с Северо-Запада. Мы увидели их большое желание взаимодействовать с нами и готовы оказывать помощь на всех этапах реализации проекта", — рассказал временно исполняющий обязанности министра здравоохранения области Александр Кравченко.
"Эта фабрика технологий уже внедрена в трёх регионах и показала, что достаточно четырёх-пяти месяцев, чтобы через улучшение логистики процессов полностью уйти от очередей в медицинских организациях, сократить время ожидания врача у кабинета до двенадцати раз, увеличить время непосредственного общения врача и пациента в два раза, создать удобные условия для прохождения диспансеризации за один визит, разделить потоки здоровых и больных пациентов", — рассказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
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