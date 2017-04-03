Хирурги калининградского кардиоцентра с начала года прооперировали 100 детей
С начала 2017 года специалисты Калининградского центра высоких медицинских технологий провели 100 высокотехнологичных операций на сердце детям. Об этом сообщается на сайте кардиоцентра.
География наших маленьких пациентов обширна — кроме Калининградской области, в центр на лечение приезжают дети из других регионов страны. Некоторые из них появляются на свет в Калининграде: будущие мамы, у которых был внутриутробно диагностирован порок сердца у плода, специально приезжают для родоразрешения в Калининградский перинатальный центр с тем, чтобы сразу после родов ребёнка перевели в Центр высоких медицинских технологий для хирургической коррекции порока сердца", — отметили в пресс-службе центра.
Сообщается, что в центре берутся спасать жизни даже тех малышей, которым отказали в других учреждениях. Специалисты кардиоцентра оказывают помощь детям с самыми сложными врождёнными пороками. Одна из таких патологий — аномалия Эбштейна — станет темой IV Международной школы по лечению врождённых пороков под эгидой международного медицинского альянса "От сердца к сердцу", которая пройдёт в Калининградском центре высоких медицинских технологий 8–14 апреля.
Напомним, в декабре калининградские врачи совместно с китайскими коллегами провели уникальную операцию на сердце 14-летнего подростка.
Оперировали специалисты ребёнка с врождённым пороком сердца. В правый желудочек пациенту установили специальное устройство — окклюдер, который закрывает дефект, словно "зонтик". Вся операция проводилась на работающем сердце и контролировалась ультразвуковой диагностической аппаратурой.
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