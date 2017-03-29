В отделениях "Почты России" начали продавать страховки от укуса клеща

В отделениях "Почты России" в Калининградской области начали продавать страховые полисы "Антиклещ". Об этом в среду, 29 марта, сообщили в пресс-службе предприятия.



Приобрести полис для себя и своих близких можно в любом отделении региона. Его стоимость — 390 рублей. При этом программа обещает перекрыть расходы на медицинские услуги, если человек всё-таки стал жертвой кровососущего насекомого. Предусмотрена амбулаторная помощь (введение иммуноглобулина, исследование клеща на вирулентность, исследование крови, назначение курса антибиотиков), лечение в стационаре, реабилитационно-восстановительное лечение.



Всего с начала года Всего с начала года в калининградские поликлиники обратилось 25 жертв клещей, среди которых 12 детей. В 72% случаев пострадавшие указали, что "поймали" кровососа на придомовой территории, в 12% — во время прогулок в лесу, 8% — на садовых участках. Ещё 8% пострадавших не смогли уточнить территорию, где, по их мнению, произошло присасывание клещей.