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Главная Новости Здоровье

В отделениях "Почты России" начали продавать страховки от укуса клеща

14:36
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Фото из архива Клопс.Ru
В отделениях "Почты России" в Калининградской области начали продавать страховые полисы "Антиклещ". Об этом в среду, 29 марта, сообщили в пресс-службе предприятия.

Приобрести полис для себя и своих близких можно в любом отделении региона. Его стоимость — 390 рублей. При этом программа обещает перекрыть расходы на медицинские услуги, если человек всё-таки стал жертвой кровососущего насекомого. Предусмотрена амбулаторная помощь (введение иммуноглобулина, исследование клеща на вирулентность, исследование крови, назначение курса антибиотиков), лечение в стационаре, реабилитационно-восстановительное лечение.

Всего с начала года в калининградские поликлиники обратилось 25 жертв клещей, среди которых 12 детей. В 72% случаев пострадавшие указали, что "поймали" кровососа на придомовой территории, в 12% — во время прогулок в лесу, 8% — на садовых участках. Ещё 8% пострадавших не смогли уточнить территорию, где, по их мнению, произошло присасывание клещей.

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1 комментарий Правила комментирования

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ПрохожийДед
Дед Прохожий #
16:26
Что ещё не продаёт Почта России?
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