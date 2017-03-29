В упаковках российских семечек нашли свинец и мышьяк
Журналисты издания отнесли несколько упаковок на исследование в лабораторию "АтлантНИРО".
Таблица "Страны Калининград"
"Увы, многие поля подсолнечника расположены вдоль автомобильных дорог и трасс. Вредные выхлопы оседают и проникают в почву, а оттуда — в растения. Поэтому ГОСТом определены безопасные для здоровья человека нормы содержания в семечках подсолнечника свинца, мышьяка, ртути и кадмия. Последний особенно "проворен" и коварен. Токсичный кадмий накапливается в организме, негативно отражаясь на почках и костях (провоцирует остеопороз). Из организма тяжёлый металл выводится 10–30 лет. Съесть за раз пачку семечек с кадмием — равнозначно выкуренной пачке сигарет", — отмечается в статье.
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