В упаковках российских семечек нашли свинец и мышьяк

Семечки, которые можно найти на калининградских прилавках, содержат свинец и мышьяк. Об этом пишет "Страна Калининград".



Журналисты издания отнесли несколько упаковок на исследование в лабораторию "АтлантНИРО".

Таблица "Страны Калининград"



"Увы, многие поля подсолнечника расположены вдоль автомобильных дорог и трасс. Вредные выхлопы оседают и проникают в почву, а оттуда — в растения. Поэтому ГОСТом определены безопасные для здоровья человека нормы содержания в семечках подсолнечника свинца, мышьяка, ртути и кадмия. Последний особенно "проворен" и коварен. Токсичный кадмий накапливается в организме, негативно отражаясь на почках и костях (провоцирует остеопороз). Из организма тяжёлый металл выводится 10–30 лет. Съесть за раз пачку семечек с кадмием — равнозначно выкуренной пачке сигарет", — отмечается в статье.