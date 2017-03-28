За неделю более 200 калининградцев заразились ветрянкой, в Гусеве ребёнок заболел скарлатиной
В Калининградской области на прошлой неделе зарегистрировали две сотни случаев заражения ветряной оспой и один случай скарлатины. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Ветрянкой заболело 207 человек, среди которых 164 — дети (22 школьника и 142 ребёнка, посещающих детские сады).
В Гусевском г.о. ребёнок, посещавший детсад, заболел скарлатиной. Выданы предписания об организации профилактических и противоэпидемических мероприятий.
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