За неделю более 200 калининградцев заразились ветрянкой, в Гусеве ребёнок заболел скарлатиной

В Калининградской области на прошлой неделе зарегистрировали две сотни случаев заражения ветряной оспой и один случай скарлатины. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.



Ветрянкой заболело 207 человек, среди которых 164 — дети (22 школьника и 142 ребёнка, посещающих детские сады).



В Гусевском г.о. ребёнок, посещавший детсад, заболел скарлатиной. Выданы предписания об организации профилактических и противоэпидемических мероприятий.