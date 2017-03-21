В Калининграде двое детей заболели скарлатиной
В Калининграде на прошлой неделе (с 13 по 19 марта) двое детей заболели скарлатиной. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Заболевшие — школьник и ребёнок, посещающий детский сад в Калининграде. Руководителям детских дошкольных учреждений, школ, медицинских организаций выданы предписания об организации противоэпидемических мероприятий.
Кроме того, за неделю было зарегистрировано 148 случаев заболевания ветряной оспой, в том числе 115 — среди детей, посещающих детские организованные коллективы.
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