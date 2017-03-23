"Да я и не болел": Медведев ответил на поздравление с выздоровлением

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал сообщения о своей болезни. Об этом сообщает "РИА Новости".



В четверг, 23 марта, Медведев провёл встречу с представителями малого и среднего бизнеса в сфере авиаперевозок. Один из участников мероприятия поздравил премьер-министра с выздоровлением. В ответ глава правительства сказал: "Да я и не болел".