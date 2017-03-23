"Да я и не болел": Медведев ответил на поздравление с выздоровлением
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал сообщения о своей болезни. Об этом сообщает
"РИА Новости".
В четверг, 23 марта, Медведев провёл встречу с представителями малого и среднего бизнеса в сфере авиаперевозок. Один из участников мероприятия поздравил премьер-министра с выздоровлением. В ответ глава правительства сказал: "Да я и не болел".
14 марта Медведев не участвовал в совещании
с членами правительства. Президент Владимир Путин сказал, что несмотря на то, что эпидемиологическая ситуация в стране идёт на убыль, "Дмитрия Анатольевича не уберегли".
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