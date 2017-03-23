Роспотребнадзор: с начала марта от клещей уже пострадали 17 калининградцев

В медицинские организации Калининградской области начали обращаться первые пострадавшие от присасывания клещей. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
С начала марта зарегистрировано 17 таких обращений. В 70% случаев пострадавшие указали, что подцепили клеща на придомовой территории.
Напомним, в нашем регионе "сезон клещей" обычно начинается с середины марта и длится до октября
. За последние пятнадцать лет территория, где распространяется клещевой энцефалит, неуклонно расширяется, увеличивается и количество особей, в организме которых непосредственно выделен возбудитель данной инфекции. Помимо клещевого вирусного энцефалита и клещевого боррелиоза, клещи являются переносчиками гранулоцитарного анаплазмоза, моноцитарного эрлихиоза, туляремии, риккетсиозов и других инфекций.
Клещи живут на дне лесных оврагов, вдоль лесных ручьёв, на лесных опушках, а также вдоль лесных троп, поросших травой.
Удалить клеща можно в травмпункте или поликлинике по месту жительства.
"Лечащий врач обязан выдать пациенту направление на исследование клеща — при наличии такого направления исследование проводится бесплатно. Если человек сам приносит клеща в лабораторию, то оно проводится за плату", — поясняет Елена Бабура. Исследование можно провести в лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области": г. Калининград, ул. Космическая, 27 (тел. 53-23-94).
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