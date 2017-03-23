В Калининграде
В Калининграде
+10 °C
днем
0 °C
ночью
23 марта 2017 г. 15:10
66 606 пользователей
за 24 часа на сайте
57.66 -0.13
Курс ММВБ на 23 марта 2017, 15:00
62.15 -0.24
Курс ММВБ на 23 марта 2017, 15:00
14.5 +0.04
Курс ЦБ на 24 марта 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Здоровье

Роспотребнадзор: с начала марта от клещей уже пострадали 17 калининградцев

12:24
  574 1
Фото из архива Клопс.Ru
В медицинские организации Калининградской области начали обращаться первые пострадавшие от присасывания клещей. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

С начала марта зарегистрировано 17 таких обращений.  В 70% случаев пострадавшие указали, что подцепили клеща на придомовой территории.

Напомним, в нашем регионе "сезон клещей" обычно начинается с середины марта и длится до октября. За последние пятнадцать лет территория, где распространяется клещевой энцефалит, неуклонно расширяется, увеличивается и количество особей, в организме которых непосредственно выделен возбудитель данной инфекции. Помимо клещевого вирусного энцефалита и клещевого боррелиоза, клещи являются переносчиками гранулоцитарного анаплазмоза, моноцитарного эрлихиоза, туляремии, риккетсиозов и других инфекций.

Клещи живут на дне лесных оврагов, вдоль лесных ручьёв, на лесных опушках, а также вдоль лесных троп, поросших травой.

Удалить клеща можно в травмпункте или поликлинике по месту жительства.

"Лечащий врач обязан выдать пациенту направление на исследование клеща — при наличии такого направления исследование проводится бесплатно. Если человек сам приносит клеща в лабораторию, то оно проводится за плату", — поясняет Елена Бабура. Исследование можно провести в лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области": г. Калининград, ул. Космическая, 27 (тел. 53-23-94).

О симптомах опасных болезней, которые переносят клещи, читайте здесь. О том, куда обращаться - смотрите в инфографике  Клопс.Ru. Напомним, до 29 марта собак стоит выгуливать с осторожностью: скверы Калининграда обрабатывают от крыс и клещей.

Подпишитесь на получение свежих новостей по теме
«Сезон клещей»

e-mail
Вы уже подписанны на эту новость
На указанный адрес отправлено подтверждение. Пройдите по ссылке в нем для завершения подписки.
telegram

Чтобы получать обновления темы через Telegram, подключите бота @klopsrubot и отправьте ему сообщение t623

Вам будут отправляться только уведомления о новых материалах по выбранной теме. Услуга бесплатная, регистрация не требуется

1 комментарий Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar
Gennady Gipi
Gennady Gipi #
12:58
А привиться можно только платно!!!!
Ответить Цитировать

Новости по теме Сезон клещей

Фото новости
До 29 марта собак выгуливать с осторожностью: скверы Калининграда обрабатывают от крыс и клещей
22 марта 201710:46
  987 0
Фото новости
В Калининградской области проснулись клещи
09 марта 201717:28
  5425 1
Фото новости
Минздрав: укушенные клещами калининградцы не идут к врачу и получают хронические заболевания
10 февраля 201715:25
  1045 2

Главные темы дня

Три машины столкнулись на перекрёстке ул. Нарвской и Челнокова: движение затруднено
22 марта 201720:01
  3014 0
Три машины столкнулись на перекрёстке ул. Нарвской и Челнокова: движение затруднено
В Калининграде открыли дополнительный набор в группы бесплатного обучения иностранным языкам
Фото горячей новости
11:25
  2970 0
ТЦ "Гранд" на Советском проспекте выставили на продажу
Фото горячей новости
10:16
  4223 2
Синоптики рассказали калининградцам о погоде на выходных
Фото горячей новости
09:55
  4002 0
В МИД РФ прокомментировали запрет на въезд Самойловой в Украину
Фото горячей новости
08:42
  4077 3

Лента новостей

Картинка
"Это не наша тема": в Кремле прокомментировали известие об убийстве экс-депутата Вороненкова
15:03
  146 0
Картинка
В Калининграде задержали неонацистов, поддерживавших связь с украинскими экстремистами
14:48
  544 0
Картинка
Замок Рагнит в Немане законсервируют в 2017 году
14:41
  236 0
Картинка
"Да я и не болел": Медведев ответил на поздравление с выздоровлением
14:31
  594 0

Авторские колонки

Фото автора
Наталья Герасимова
журналист, переводчик
Педро уже не тот: почему испанцы больше не ищут русских жён
  417 0
Фото автора
Анастасия Кондратьева
журналист
Истерика как образ жизни: почему родители ведутся на фейки о детских суицидах
  3679 8
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Факс: +7 (4012) 99-14-01
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo