Двухлетнему калининградцу Артёму, страдающему тяжёлым генетическим заболеванием, пересадили часть печени
"15 марта нашему сыночку была успешно сделана операция по пересадке печени. Теперь остаётся надеяться, что всё приживётся и Тёмочка пойдёт на поправку", — пишет Марина Макрушина.
Женщина также благодарит фонд "Верю в чудо" за помощь в перелётах в Москву на обследования.
"Спасибо всем сотрудникам фонда и неравнодушным людям, что помогают деткам, оказавшимся в сложных ситуациях. Без вашей помощи даже не представляю, как бы мы справились", — пишет Марина.
Артём родился здоровым малышом, и только когда ему было полгода, появилась "желтуха". Кожа мальчика стала жёлтой, начался сильный зуд. Тогда почти месяц Артём провёл в калининградской больнице: сначала в инфекционной, потом его перевели в хирургическое отделение, потом в гастроэнтерологическое. Врачи долго не могли поставить диагноз, пока не поняли, что это серьёзное генетическое заболевание.
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