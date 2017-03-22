В Калининградской области в 10 раз возросло количество заболевших дизентерией по сравнению с прошлым годом
В январе и феврале 2017 года в Калининградской области количество заболевших дизентерией возросло в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Калининградстат.
Всего в этом году за январь и февраль с острыми кишечными инфекциями в больницы обратились 949 человек.
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