Калининградец заболел гепатитом А, вернувшись из Израиля
В Калининграде за минувшую неделю (с 13 по 19 марта) зарегистрирован один случай вирусного гепатита А — заболел местный житель. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Известно, что в период, предшествующий заболеванию, мужчина находился за пределами Калининградской области — в Израиле и Латвии.
Вирус гепатита А передаётся при употреблении загрязнённых продуктов питания и воды или при прямом контакте с инфицированным человеком. Болезнь тесно связана с отсутствием безопасной воды или пищи, ненадлежащей санитарией и плохой личной гигиеной.
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