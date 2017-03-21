Калининградец заболел гепатитом А, вернувшись из Израиля

В Калининграде за минувшую неделю (с 13 по 19 марта) зарегистрирован один случай вирусного гепатита А — заболел местный житель. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.



Известно, что в период, предшествующий заболеванию, мужчина находился за пределами Калининградской области — в Израиле и Латвии.



Это уже не первый случай заражения гепатитом после возвращения из-за границы. Так, в конце февраля Это уже не первый случай заражения гепатитом после возвращения из-за границы. Так, в конце февраля другой заболевший гепатитом А тоже находился в Израиле, а также во Франции, Польше и Бельгии.



Вирус гепатита А передаётся при употреблении загрязнённых продуктов питания и воды или при прямом контакте с инфицированным человеком. Болезнь тесно связана с отсутствием безопасной воды или пищи, ненадлежащей санитарией и плохой личной гигиеной.