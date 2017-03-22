Врачи рассказали, как зарядка снижает риск рака молочных желёз

Полтора часа физических упражнений в день снижают риск рака молочных желёз на 41%. Об этом, ссылаясь на данные канадских учёных, сообщает "Балтик Плюс".



При этом у людей, уже перенёсших рак, риск развития рецидива и летального исхода уменьшается с началом занятий спортом. Учёные также отмечают, что низкая физическая активность далеко не единственная причина развития рака молочных желёз у женщин. Ещё одним опасным фактором является ожирение. Поэтому клиницисты рекомендуют не только включить в свой график занятия спортом, но и пересмотреть свой рацион.