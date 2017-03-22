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Главная Новости Здоровье

Главный внештатный онколог области рассказал, скольким детям в прошлом году диагностировали рак

12:18
  721 0
Фото из архива Клопс.Ru
В Калининградской области по состоянию на 1 января 2017 года на онкологическом учёте состоят 157 детей. Такую цифру назвал главврач онкоцентра, главный внештатный онколог Александр Кравченко в эфире "Балтик плюс".

У 40 детей в 2016 году рак был выявлен впервые, восемь умерли. "Балтик плюс" напоминает, что в Калининграде с 20 февраля продолжается благотворительный марафон "Ты нам нужен", который проходит уже восьмой год подряд. Как сообщил глава города Александр Ярошук, за месяц удалось собрать 128 тысяч рублей.
 
Я всегда вам благодарен за ваше неравнодушие, за то, что вы всегда принимаете участие в этом марафоне по мере своих возможностей, по мере своих доходов. За время проведения марафона мы помогли более чем 50 семьям улучшить жизнь, здоровье детей с тяжёлыми диагнозами. Очень хотелось бы, чтобы вы не прошли мимо и кто смог — помог бы нашим калининградским детям", — отметил Ярошук.
 
Принять участие в акции можно, перечислив деньги на расчётный счёт, оказав конкретную помощь ребёнку или семье. В том числе в виде подарочного сертификата на приобретение товара в магазине или взять шефство над малышом и его семьёй. Более подробную информацию можно узнать по телефонам: 92-40-35, 92-40-43.

Каждый год в России около 3,5 тысячи детей заболевают раком. Об этом в прошлом году говорил внештатный детский онколог Минздрава, заместитель директора НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Блохина Владимир Поляков. По словам представителя Минздрава, детская онкология сталкивается с теми же проблемами, с которыми сталкивается и взрослая онкология, в первую очередь это поздняя диагностика. Три четверти (75%) больных поступают на третьей-четвёртой стадии заболевания, когда лечить сложно и дорого, а прогноз неутешителен. При этом новые лекарства доходят до детей позднее.

В Калининградской области 18% онкобольных умирают до постановки их на учёт. Такие данные привели представители общероссийского общественного движения "Народный фронт ‟За Россию”", основываясь на информации специалистов НИИ онкологии имени Н.Н. Петрова.
 

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