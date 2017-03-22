Ещё не конец: калининградские врачи рассказали, как подготовиться к весенней волне гриппа и ОРВИ

Новая волна вируса гриппа

По данным регионального управления Роспотребнадзора, грипп и ОРВИ пришли в регион во второй декаде декабря 2016 года — гораздо раньше, чем прошлой зимой. Однако калининградцы меньше болели и реже попадали в больницы, чем во время эпидсезона 2015/2016.

Если говорить об ОРВИ, то зимой чаще фиксировали PC-вирусы, вирусы парагриппа и аденовирусы. Как отметили в Роспотребнадзоре, в этом году по традиции больше болели гриппом и ОРВИ дети.



По мнению главного инфекциониста региона Игоря Иванова, в этом году ситуация с гриппом в Калининградской области гораздо лучше по причине того, что население активно прививалось.

Возможен и второй подъём заболеваемости гриппом, обусловленный выходом на лидирующие позиции вируса группы B. Это мы и наблюдаем в настоящее время", — подчеркнули в ведомстве.

С прошлой недели на вирусы этой группы приходилось 90% положительных анализов.



"Всего с начала эпидемического подъёма лабораторно подтверждено 568 случаев гриппа, 469 из них — группы А (H3N2) и 99 — группы B", — уточнили в Роспотребнадзоре.

Встречаем весну

Общий уровень заболеваемости идёт на спад. За минувшую неделю за медицинской помощью обратились почти пять тысяч человек, показатель заболеваемости был ниже порогового уровня на 23,2%. Однако в сравнении с предыдущей неделей число заболевших увеличилось на 9%.



Временно приостановлены учебные занятия в некоторых классах гимназии №41, лицея №49 и школы №47 в Калининграде, школы в посёлке Донское. Как Временно приостановлены учебные занятия в некоторых классах гимназии №41, лицея №49 и школы №47 в Калининграде, школы в посёлке Донское. Как сообщают читатели Клопс.Ru , болеют и в других школах.

Что надо знать о лечении и профилактике вирусов

Отвечает главный внештатный инфекционист региона Игорь Иванов

Прививка от гриппа защищает только от него (причём только от определённых штаммов), но не спасает от других респираторных инфекций. Бывают и микс-инфекции, когда организм поражают сразу несколько вирусов.



Но прививку есть смысл делать, так как привитые люди не умирают от осложнений. Прививки косвенно могут помочь и при ОРВИ: человек, перенёсший грипп, меньше подвержен заболеваемости другими инфекциями, хотя его иммунитет уже ослаблен борьбой с серьёзной болезнью.

Профилактика ОРВИ строится на трёх базовых вещах: полноценном сне, сбалансированном питании и сезонном приёме витаминов.

Если уже схватил вирус, то гомеопатия не поможет. И привычные народные способы (ноги попарить, чеснока пожевать, чаю с малиной попить) тут совершенно бессильны.



На начальном этапе болезни необходимо частое проветривание помещения, употребление большого количества жидкости, постельный режим и курс противовирусных препаратов.



Чтобы подготовиться к новой волне заболеваемости, надо вести здоровый образ жизни, пить витамины и не посещать места большого скопления людей.



Противовирусное средство нужно принимать, даже если прошло несколько дней с проявления первых признаков болезни. Вирус гриппа может довольно долго держаться в организме.



Не стоит путать противовирусные и иммуномодулирующие средства. "Кагоцел", "Эргоферон", "Анаферон", "Циклоферон" — это иммуномодулирующие препараты. Очень часто калининградцы их принимают при гриппе, а они тут бесполезны. Нужны препараты с прямым противовирусным действием — "Тамифлю" и "Реленза", "Арбидол". Однако ими не стоит увлекаться в качестве профилактики, так как может возникнуть привыкание.



Приём антибиотиков не всегда оправдан. Если температура держится больше трёх-пяти дней, врач может принять решение подключить дополнительные препараты. Вообще температура — это естественный ответ организма на вирус: если она выше 37 градусов, то у нас в крови вырабатываются интерфероны. Если вы принимаете противовирусные препараты, то температуру до 38 градусов можно терпеть в течение нескольких дней и не сбивать. Это не касается маленьких детей. В любом случае лечение назначает врач.



Минимум две недели после гриппа организм восстанавливается. Минимум десять дней от начала заболевания надо находиться на больничном.

Источником заражения вы будете при гриппе примерно семь дней от начала болезни, при тяжёлой форме болезни дольше.

Какие ошибки совершают калининградские родители при лечении и профилактике ОРВИ или гриппа у детей

Отвечает главный внештатный педиатр региона Галина Шуляк

Самое главное для профилактики ОРВИ и гриппа — не водить больного ребёнка в коллектив. Часто родители, руководствуясь своими соображениями о школьной успеваемости или не желая пропускать платные занятия, приводят ребёнка в школу или детсад. "Вроде он неплохо себя чувствует. Температуры высокой нет. Кашляет, насморк — у кого не бывает…" — так они думают. Но самое важное для профилактики — разобщить больных и здоровых.



Часто дети заболевают во время массовых праздников: родители устраивают дни рождения в игровых комнатах, которые редко подвергаются дезинфицирующей обработке.



В качестве профилактики нужно обязательно давать детям поливитамины в течение двух-трёх недель. Не надо выбирать те, что содержат много компонентов — 20 витаминов и 20 минералов. Нужны поливитамины, состоящие из 3–4 позиций (В и С — обязательно) и нескольких микроэлементов (цинк и магний — обязательно). Гигиена, правильное питание и занятия физкультурой — вот самые главные правила профилактики ОРВИ. И не стоит пренебрегать прогулками на свежем воздухе.



Замечательное средство профилактики в период вспышки заболеваемости ОРВИ — промывание носа. Перед школой слизистые нужно смазать оксолиновой мазью, а по возвращении — промыть солёной водой, пусть ребёнок хотя пальцем почистит ноздри.



Заболевший член семьи должен носить маску. Необходимо постоянно проветривать помещения, смазывать слизистые нос оксолиновой мазью или мазью "Виферон", впрыскивать для профилактики "ИРС-19" или закапывать "Гриппферон".



Такого заболевания, как "простуда", не бывает. Переохлаждение может способствовать тому, что организм перестанет сопротивляться вирусу или бактериям. Насморк может быть проявлением аллергии или реакцией организма на смену температуры окружающей среды. А вот слезотечение, боль в горле, кашель, слабость, потеря аппетита, головная боль, повышение температуры — все вместе или по отдельности это признаки инфекции.



Если это начальная форма ОРВИ, то маме достаточно промыть ребёнку нос солевым раствором, уложить в постель и обеспечить обильное питьё. Если же у ребёнка поднялась высокая температура, наблюдается сильная слабость, то, конечно, надо вызывать врача.



Если у ребёнка грипп, вы сразу это сразу поймёте. Грипп — серьёзное заболевание, при котором ребёнок с постели не встанет, он будет страдать от света, звука, от прикосновений.

Очень важно вовремя сделать прививку.



Увлечение антибиотиками и иммуномодуляторами не приветствуется никакими специалистами. Очень частая ошибка калининградских мамочек — это полипрагмазия, одновременное назначение нескольких лекарственных средств. Родители начинают лечить кашель и насморк антибиотиками. Они и температуру антибиотиками сбивают, используя препараты без назначения врача, а просто проконсультировавшись в аптеке.



Помимо "Тамифлю", "Релензы", "Арбидола" и "Ремантадина", все рекламируемые препараты от ОРВИ и гриппа относятся к иммуномодуляторам. Я их называю "лекарства для родителей" — они любят, чтобы детей лечили минимум пятью препаратами. Хуже детям не станет, родители успокаиваются. А ведь если мама спокойна — ребёнок поправляется.



Минимум неделю при ОРЗ ребёнок должен находиться дома. Часто болеющий или страдающий какой-то патологией, — две. Если после семи дней болезни у ребёнка хороший аппетит и он уже вовсю учится и проявляет самостоятельность — можно заниматься спортом.



Важен психологический климат в семье. Часто болеющим считает малыш до трёх лет, который болеет больше шести раз в год, а потом — четыре раза. Если он соблюдает режим дня, хорошо питается и всё равно часто болеет, то, исходя из своего опыта, скажу — надо разбираться с ситуацией в семье. Зачастую дети становятся заложниками семейных неурядиц, проблем в отношениях родителей. Любые сильные стрессы могут стать причиной того, что иммунитет ребёнка ослабевает.