Под Багратионовском собираются производить первые в России распылители для медикаментов

Калининградская область может стать первым регионом России, в котором будут производить распылители для фармацевтических средств. Об этом сообщает ГТРК "Калининград".



Возможность запуска такого производства обсудили представители австрийской и итальянской компаний, а также автор индустриального парка "Экобалтик" Андрей Горохов. Производство хотят запустить на заводе "Аруна" Сейчас там производят упаковку для лекарств по европейским стандартам.



Это будет совершенно уникальное производство. В Калининградской области такого нет, да и в России такого нет производства, - утверждает Андрей Горохов, автор индустриального парка "Экобалтик" в Багратионовском районе. - Это 14 пресс-форм, которые будут делать разные изделия для распылителя. Казалось бы, что такое распылитель: это 14 элементов, которые нужно собрать. Человек собрать это не в состоянии, поэтому будут работать роботы".



По словам Андрея Горохова, распылитель, который будут производить под Багратионовском, окажется дешевле зарубежного, потому сможет войти в проект импортозамещения.



Мы впечатлены тем, какие преимущества получим, если будем работать в этом регионе. Очень легко взаимодействовать с людьми, у нас партнерские отношения. Мы сейчас утверждаем конечные чертежи, досчитываем себестоимость продукта. Инвестиции от проекта составят 10-12 миллионов евро", - отметил Альберто Кантони, директор компании из Италии.



Запустить производство распылителей смогут уже в 2018 году.