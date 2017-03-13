Баринов рассказал, когда начнут ремонтировать ветхий оперблок в ЦКГБ

Ремонт операционного блока в Центральной городской клинической больнице начнут уже в 2018 году. Об этом в понедельник, 13 марта, во время пресс-конференции сообщил врио вице-губернатора Илья Баринов.



По словам чиновника, проблему с оперблоком в ЦГКБ он обсуждал с коллегами буквально на прошлой неделе.



"Думаю, со следующего года начнём. Там есть нюанс: старые коммуникации, старая вентиляция и всё остальное. Поэтому, возможно, дешевле и лучше будет построить отдельно стоящее здание: на втором этаже оперблок, на первом — помещение для экстренной помощи. Сейчас мы обсуждаем: либо его реконструировать, либо строить другое здание. В ближайшее время мне должны дать "экономику", и тогда будем принимать решение", — пояснил Баринов.