Баринов рассказал, когда начнут ремонтировать ветхий оперблок в ЦКГБ
Фото Министерства здравоохранения Калининградской области
Ремонт операционного блока в Центральной городской клинической больнице начнут уже в 2018 году. Об этом в понедельник, 13 марта, во время пресс-конференции сообщил врио вице-губернатора Илья Баринов.
По словам чиновника, проблему с оперблоком в ЦГКБ он обсуждал с коллегами буквально на прошлой неделе.
"Думаю, со следующего года начнём. Там есть нюанс: старые коммуникации, старая вентиляция и всё остальное. Поэтому, возможно, дешевле и лучше будет построить отдельно стоящее здание: на втором этаже оперблок, на первом — помещение для экстренной помощи. Сейчас мы обсуждаем: либо его реконструировать, либо строить другое здание. В ближайшее время мне должны дать "экономику", и тогда будем принимать решение", — пояснил Баринов.
Оперблок в ЦГКБ ни разу не ремонтировался
с момента открытия медучреждения, то есть в течение 35 лет. В региональном Минздраве сообщили, что реконструкция операционного блока включена в региональную программу "Развитие здравоохранения Калининградской области на 2021–2022 годы". Руководство больницы заключило договор с ООО "РОСМО" на проектирование строительства операционного блока, оформлена проектно-сметная документация на ремонт, проект одобрен экспертами. После исправления замечаний требуется повторная экспертиза сметы.
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