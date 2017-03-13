Новый медцентр в Советске будет обслуживать сразу несколько районов

Медицинский центр, который обещают построить в Советске, должен будет обслуживать не только город, но ещё и Славский и Неманский районы. Об этом в понедельник, 13 марта, во время пресс-конференции сообщил врио вице-губернатора Илья Баринов.



В планах Советск есть. Скорее всего, там будет сформирован достаточно большой центр, который будет ориентироваться на несколько районов сразу", — отметил Баринов.



По словам врио вице-губернатора, на данный момент присутствует некий дисбаланс в системе здравоохранения региона, связанный с неправильным распределением ресурсов.



Необходимо создание медицинских центров исходя из территориального планирования, которые будут работать на полную мощность и где людские ресурсы будут использованы, — пояснил Баринов. — У нас хороших врачей не так много. И объёмы оказания медицинской помощи тоже не такие большие. Расстояние между Советском и Неманом — 10 километров, и людей в Немане гораздо меньше, чем в Советске. Это означает одно: держать полную инфраструктуру на Неман — это не то что неэффективно, это ещё и не даёт врачам развиваться. Хирург, который делает операцию в лучшем случае один раз в неделю, теряет квалификацию".



Чиновник подчеркнул, что реализация этой идеи вовсе не означает закрытие больниц в небольших городах.

Больничные учреждения с койками останутся. Просто койки могут быть перепрофилированы исходя из необходимости оказания медицинской помощи: терапевтические койки, паллиативные койки и так далее. Это должна быть целая комплексная программа развития здравоохранения Калининградской области исходя из карты дорожной сети, исходя из доступности, из заболеваемости в каждом районе и так далее", — рассказал врио вице-губернатора.



Баринов отметил, что, вполне возможно, Советск будет не единственным городом, где появятся такие медцентры, ориентированные на обслуживание нескольких районов. Однако сроков появления учреждения в Советске он не уточнил.



Непосредственно к территориальному планированию всей вот этой структуры мы уже приступили. Сейчас мы побьёмся над нашей главной задачей — онкоцентром. Следующим этапом будут районные больницы", — заключил чиновник.