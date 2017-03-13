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Главная Новости Здоровье

Новый медцентр в Советске будет обслуживать сразу несколько районов

Автор: Екатерина Медведева
14:18
  46 0
  • Илья Баринов - слева. Фото пресс-службы правительства Калининградской области
Илья Баринов - слева. Фото пресс-службы правительства Калининградской области
Медицинский центр, который обещают построить в Советске, должен будет обслуживать не только город, но ещё и Славский и Неманский районы. Об этом в понедельник, 13 марта, во время пресс-конференции сообщил врио вице-губернатора Илья Баринов.

В планах Советск есть. Скорее всего, там будет сформирован достаточно большой центр, который будет ориентироваться на несколько районов сразу", — отметил Баринов.

По словам врио вице-губернатора, на данный момент присутствует некий дисбаланс в системе здравоохранения региона, связанный с неправильным распределением ресурсов.

Необходимо создание медицинских центров исходя из территориального планирования, которые будут работать на полную мощность и где людские ресурсы будут использованы, — пояснил Баринов. — У нас хороших врачей не так много. И объёмы оказания медицинской помощи тоже не такие большие. Расстояние между Советском и Неманом — 10 километров, и людей в Немане гораздо меньше, чем в Советске. Это означает одно: держать полную инфраструктуру на Неман — это не то что неэффективно, это ещё и не даёт врачам развиваться. Хирург, который делает операцию в лучшем случае один раз в неделю, теряет квалификацию".

Чиновник подчеркнул, что реализация этой идеи вовсе не означает закрытие больниц в небольших городах.
Больничные учреждения с койками останутся. Просто койки могут быть перепрофилированы исходя из необходимости оказания медицинской помощи: терапевтические койки, паллиативные койки и так далее. Это должна быть целая комплексная программа развития здравоохранения Калининградской области исходя из карты дорожной сети, исходя из доступности, из заболеваемости в каждом районе и так далее", — рассказал врио вице-губернатора.

Баринов отметил, что, вполне возможно, Советск будет не единственным городом, где появятся такие медцентры, ориентированные на обслуживание нескольких районов. Однако сроков появления учреждения в Советске он не уточнил.

Непосредственно к территориальному планированию всей вот этой структуры мы уже приступили. Сейчас мы побьёмся над нашей главной задачей — онкоцентром. Следующим этапом будут районные больницы", — заключил чиновник.

История со строительством медицинского центра в Советске длится уже не один год. Так, в 2014 году Николай Цуканов идею регионального Минздрава построить в муниципалитете учреждение, которое обойдётся бюджету почти в 4 миллиарда рублей, не одобрил.

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