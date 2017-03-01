Учёные: ожирение повышает вероятность развития девяти форм рака





По мнению учёных, лишний вес провоцирует развитие сразу девяти разных форм рака. Кроме того, появились свидетельства того, что ожирение в детском возрасте влияет на вероятность развития рака во взрослой жизни. Медики предоставили новые доказательства связи ожирения и онкозаболеваний. Об этом пишет РИА Новости , ссылаясь на журнал BMJ. По мнению учёных, лишний вес провоцирует развитие сразу девяти разных форм рака. Кроме того, появились свидетельства того, что ожирение в детском возрасте влияет на вероятность развития рака во взрослой жизни.



"Необходимо ещё проверить несколько мелких деталей, но уже сейчас можно сделать неизбежный вывод — сброс лишнего веса или предотвращение развития ожирения снизит вероятность приобретения рака", — заявил И-гён Парк, представитель Университета Вашингтона в американском Сент-Луисе.



Опухоли, возникшие у людей, страдающих лишним весом, были связаны или с работой пищеварительной системы (такие как рак прямой кишки, желудка, пищевода или толстой кишки), или с гормональными нарушениями (рак почек, поджелудочной железы, молочных желёз, тела матки, а также рак крови).



Интересно, что вероятность развития всех этих видов рака увеличивалась по мере роста лишних килограммов, но разные виды рака реагировали на повышение массы тела неодинаково. Например, онкология прямой кишки развивалась почти одинаково, а вот для рака поджелудочной железы она повышалась на 50% на каждые 5 кг лишнего веса.



Ранее сообщалось, что Ранее сообщалось, что избыточный вес ускоряет старение мозга. Наблюдения за состоянием нервной системы у стройных и толстых людей показали, что мозговая ткань тучных людей выглядит на 10 лет старше, чем у их сверстников, которые не имеют проблем с весом. Кроме того, учёные из США выяснили, что лишний вес у женщин способствует рецидиву рака груди.

В Калининградской области ожирением страдает более 9 тысяч человек