В Калининградской области всё ещё закрыты на карантин 54 школьных класса и два детсада

Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Калининградской области продолжает снижаться. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.



Так, на прошлой неделе (с 13 по 19 февраля) за медицинской помощью с признаками острых респираторных вирусных инфекций и гриппа обратились 7 368 жителей области, среди них — 4 308 детей. Заболеваемость ниже эпидемического порога на 36,5% во всех возрастных группах.



За неделю в инфекционные стационары направили 71 больного (из них 46 детей). Обследовав 129 человек, в больницах лабораторно подтвердили только 46 случаев гриппа А(H3N2), 9 случаев гриппа В, а также случаи парагриппа, риновирусной и аденовирусной инфекции.



С целью ограничения распространения инфекции по состоянию на 20 февраля временно приостановлены учебные занятия в 54 классах 24 школ и двух детских дошкольных учреждениях (детский сад в пос. Долгоруково Багратионовского района, филиал МАДОУ "Детский сад № 6" в пос. Калужское Черняховского городского округа). Кроме того, закрыты ещё 5 групп в 4 детских дошкольных учреждениях.



Напомним, неделей ранее карантин Напомним, неделей ранее карантин был введён в 26 школах и 15 детских садах региона.