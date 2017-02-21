В Калининградской области всё ещё закрыты на карантин 54 школьных класса и два детсада
Фото из архива пресс-службы правительства Калининградской области
Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Калининградской области продолжает снижаться. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Так, на прошлой неделе (с 13 по 19 февраля) за медицинской помощью с признаками острых респираторных вирусных инфекций и гриппа обратились 7 368 жителей области, среди них — 4 308 детей. Заболеваемость ниже эпидемического порога на 36,5% во всех возрастных группах.
За неделю в инфекционные стационары направили 71 больного (из них 46 детей). Обследовав 129 человек, в больницах лабораторно подтвердили только 46 случаев гриппа А(H3N2), 9 случаев гриппа В, а также случаи парагриппа, риновирусной и аденовирусной инфекции.
С целью ограничения распространения инфекции по состоянию на 20 февраля временно приостановлены учебные занятия в 54 классах 24 школ и двух детских дошкольных учреждениях (детский сад в пос. Долгоруково Багратионовского района, филиал МАДОУ "Детский сад № 6" в пос. Калужское Черняховского городского округа). Кроме того, закрыты ещё 5 групп в 4 детских дошкольных учреждениях.
Напомним, неделей ранее карантин был введён
в 26 школах и 15 детских садах региона.
Чтобы получать обновления темы через Telegram, подключите бота
@klopsrubot
и отправьте ему сообщение
t854
Вам будут отправляться только уведомления о новых материалах по выбранной теме. Услуга бесплатная, регистрация не требуется
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.