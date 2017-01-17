В Калининграде 33-летней матери двух дочек за 15 часов собрали деньги на лечение опухоли
Фото с сайта фонда "Калининград"
Благотворительный фонд "Калининград" собрал деньги на лечение Христины Казека, у которой опухоль позвонка, за 15 часов. Об этом сообщили представители фонда на своей странице в "Фейсбуке
".
"То, что не смог сделать Минздрав за полгода, сделали неравнодушные люди за 15 часов. И это с учётом ночи. Спасибо большое всем откликнувшимся на нашу просьбу калининградцам. Препарат в ближайшее время передадим Христине, заявление в прокуратуру уже написали (привет, Минздрав)", — пишет представитель фонда Ирина Брава, обещая информировать о ходе дела.
Напомним, деньги собирали
33-летней матери двух девочек, которая имеет литическую форму опухоли позвонка. В настоящее время он разрушен на две трети. В августе женщина перенесла частичное удаление опухоли – это был первый этап операции. Теперь по жизненным показаниям она должна продолжать лечение препаратом "Деносумаб" ("Пролиа").
Христине не удалось решить вопрос о предоставлении лекарства бесплатно. С сентября 2016 года она вынуждена приобретать его за свой счёт. "Пролиа" – препарат дорогостоящий: за четыре укола, каждый из которых требуется раз в месяц, пришлось заплатить 70 тыс. рублей.
Помочь Христине можно, зайдя на страницу благотворительного фонда "Калининград".
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