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Главная Новости Здоровье

В Калининграде 33-летней матери двух дочек за 15 часов собрали деньги на лечение опухоли

10:58
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  • Фото с сайта фонда "Калининград"
Фото с сайта фонда "Калининград"
Благотворительный фонд "Калининград" собрал деньги на лечение Христины Казека, у которой опухоль позвонка, за 15 часов. Об этом сообщили представители фонда на своей странице в "Фейсбуке".

"То, что не смог сделать Минздрав за полгода, сделали неравнодушные люди за 15 часов. И это с учётом ночи. Спасибо большое всем откликнувшимся на нашу просьбу калининградцам. Препарат в ближайшее время передадим Христине, заявление в прокуратуру уже написали (привет, Минздрав)", — пишет представитель фонда Ирина Брава, обещая информировать о ходе дела. 

Напомним, деньги собирали 33-летней матери двух девочек, которая имеет литическую форму опухоли позвонка. В настоящее время он разрушен на две трети. В августе женщина перенесла частичное удаление опухоли – это был первый этап операции. Теперь по жизненным показаниям она должна продолжать лечение препаратом "Деносумаб" ("Пролиа").
 
Христине не удалось решить вопрос о предоставлении лекарства бесплатно. С сентября 2016 года она вынуждена приобретать его за свой счёт. "Пролиа" – препарат дорогостоящий: за четыре укола, каждый из которых требуется раз в месяц, пришлось заплатить 70 тыс. рублей.

Помочь Христине можно, зайдя на страницу благотворительного фонда "Калининград".
 

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1 комментарий Правила комментирования

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misha.fedorov.2018
misha.fedorov.2018 #
11:08
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