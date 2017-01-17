В Калининграде 33-летней матери двух дочек за 15 часов собрали деньги на лечение опухоли

Благотворительный фонд "Калининград" собрал деньги на лечение Христины Казека, у которой опухоль позвонка, за 15 часов. Об этом сообщили представители фонда на своей странице в " Фейсбуке ".



"То, что не смог сделать Минздрав за полгода, сделали неравнодушные люди за 15 часов. И это с учётом ночи. Спасибо большое всем откликнувшимся на нашу просьбу калининградцам. Препарат в ближайшее время передадим Христине, заявление в прокуратуру уже написали (привет, Минздрав)", — пишет представитель фонда Ирина Брава, обещая информировать о ходе дела.



Напомним, деньги Напомним, деньги собирали 33-летней матери двух девочек, которая имеет литическую форму опухоли позвонка. В настоящее время он разрушен на две трети. В августе женщина перенесла частичное удаление опухоли – это был первый этап операции. Теперь по жизненным показаниям она должна продолжать лечение препаратом "Деносумаб" ("Пролиа").