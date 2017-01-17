В Калининграде 33-летней матери двух дочек собирают деньги на лечение опухоли позвоночника
Фото с сайта фонда "Калининград"
Благотворительный фонд "Калининград" собирает деньги на лечение Христины Казека. Информация об этом размещена на официальном сайте
фонда.
33-летняя мать двух дочек имеет диагноз "литическая форма опухоли L5 позвонка" - в настоящее время он разрушен на 2/3. В августе она перенесла частичное удаление опухоли – это был первый этап операции. Теперь по жизненным показаниям она должна продолжать лечение препаратом Деносумаб ("Пролиа").
На данный момент Христине не удалось решить вопрос о предоставлении лекарства бесплатно. С сентября 2016 года она вынуждена приобретать его за свой счёт. "Пролиа" – препарат дорогостоящий: за 4 укола, каждый из которых требуется раз в месяц, пришлось заплатить 70 тыс. рублей. Сейчас подходит очередь пятого укола, но у семьи Христины нет средств на то, чтобы оплатить жизненно необходимое лекарство.
Помочь Христине можно, зайдя на страницу
благотворительного фонда "Калининград".
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